Le tante polemiche riguardo alla situazione arbitrale in Serie A stanno spingendo Gianluca Rocchi, designatore della Can A, verso una linea dura. Che verrà ribadita oggi a Coverciano in conferenza stampa: tolleranza zero contro allenatori e calciatori che esagerano nelle proteste, gli arbitri devono farsi rispettare.

Un giro di vite, secondo il Corriere della Sera, necessario per dare un segnale e aiutare anche i giovani fischietti che vanno in campo e subiscono violenze nei campionati minori.