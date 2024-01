L'Inter come un luna park. È questa la metafora utilizzata dal Corriere della Sera per descrivere il dominio nerazzurro sulla Lazio in Supercoppa, contestualizzato alla cornice di Riyadh. "Attorno alla capitale del regno saudita stanno nascendo parchi giochi avveniristici, con tutte le trovate tecnologiche più moderne e costose. A questi si aggiunge, facendo la sua gran bella figura, anche il luna park montato dall’Inter che usa la Lazio come il vecchio tiro a segno", scrive il giornale generalista. I numeri parlano chiaro: il secco 3-0 arriva dopo 7 tiri in porta e 12 fuori.