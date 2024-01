È dal 4-0 all'Udinese che non si vede una partita da vera Inter, con il controllo del gioco saldamente nelle mani della squadra di Inzaghi. Lo evidenzia oggi tra le sue pagine il Corriere della Sera, ricordando che da lì in poi i nerazzurri hanno portato punti a casa ma non impressionando come nel resto della stagione.

Adesso, dopo due settimane senza impegni infrasettimanali e molto intense di allenamenti, l'Inter è chiamata a vincere e convincere. "Del resto per battere il Monza non ci sono alternative: serve un’Inter più intensa e precisa di quella vista con Genoa e Verona", sentenzia il quotidiano generalista che ipotizza poi anche qualche scelta diversa di formazione: De Vrij è favorito su Acerbi, Frattesi è in ballottaggio con Barella. In panchina, invece, si vede per la prima volta il nuovo arrivato Buchanan.