Dopo 8 anni e 355 partite con 50 gol e 46 assist, Piotr Zielinski lascia il Napoli. Certo, da qui a fine stagione ci saranno altre occasioni per incrementare i numeri, ma l'esclusione del polacco dalla lista Champions è il chiaro segnale che ormai la storia sia arrivata al capolinea.

"Niente è per sempre", scrive oggi il Corsport, che poi sottolinea come ormai Napoli e giocatore siano separati in casa. "La sua Europa è un pallido rigurgito, il Barcellona gli è stato negato, lo guarderà dalla tribuna e, al ritorno, dalla poltrona di casa, perché al Napoli non è possibile divorziare come pure è successo altrove: la pec inviata dall’Inter - che ufficializza ciò ch’è lecito: aprire una trattativa (di fatto chiusa da tempo) - ha rappresentato l’ultimo chiavistello per sbattere il portone in faccia al fine dicitore e lasciarlo ai margini di questa Champions", scrive il giornale.