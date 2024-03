Il grande dubbio di Calzona per Napoli-Juventus di questa sera è a centrocampo, con Traore e Zielinski (in vantaggio) a giocarsi il posto nel 4-3-3 azzurro. Lo sostiene il Corriere dello Sport, riferendo che l'ex Sassuolo resta un'opzione "ma Zielinski è sempre Piotr, anche col destino segnato e il futuro lontano da Napoli - scrive il quotidiano, con ovvio riferimento al trasferimento all'Inter -. Questa può essere la sua notte, sono partite in cui sa esaltarsi, questa squadra gli appartiene da anni e per questo, al momento, è un passo avanti rispetto all’ex Sassuolo".