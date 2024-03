Per tenersi l'Inter, Steven Zhang ha soltanto una possibilità e secondo il Corriere dello Sport è piuttosto remota: deve rimborsare i 400 milioni raggiunti dal debito verso Oaktree, interessi compresi. Difficile considerando la situazione di Suning e quello dello stesso presidente nerazzurro coi creditori. Alzare nuovamente i tassi vorrebbe dire inoltre arrivare a un credito di circa mezzo miliardo nel giro di soli due anni.

Sembra quindi una prospettiva migliore quella di riuscire a vendere il club, detraendo i debiti rispetto al prezzo concordato è facile immaginare che a Zhang possa rimanere in mano molto poco e che in ogni caso quella cifra possa essera ggredita dai creditori di cui sopra. Il tempo non gioca a favore del massimo dirigente e i potenziali acquirenti potrebbero attendere proprio in virtù della situazione che si è creata.

Oaktree avrebbe interesse ad accettare un nuovo prestito solo qualora volesse davver tenersi l'Inter perché aumentando i debiti avrebbe una fetta maggiore del valore di cessione. Tutti aspetti che, come detto sopra, dovrebbero spingere Zhang a trovare subito un compratore che però ad oggi non è arrivato, oppure restare al timone aspettando un'impennata dei ricavi e del valore del club.