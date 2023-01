Anche il Corriere dello Sport conferma: Skriniar al Psg è solo una questione di tempo. Lo slovacco potrebbe salutare già a gennaio per 20 milioni, altrimenti volerà a Parigi a parametro zero in estate. E l'Inter? Serve trovare un titolare. "Il sogno è l'atalantino Scalvini, ma c’è pure l’occasione Becao (in scadenza nel 2024 con l'Udinese), mentre qualche movimento c’è già stato attorno a Djalò del Lilla e qualche rumor, sempre dalla Francia, ha portato pure il nome di Lukeba del Lione. Ma chissà che, considerando il corteggiamento della scorsa estate, l’idea per l’immediato non possa essere Chalobah. È vero che, ultimamente, sta giocando parecchio, ma ora al Chelsea i difensori non mancano".