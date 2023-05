Arrivano buone notizie dall'infermeria per Simone Inzaghi: il recupero di Danilo D’Ambrosio, rimasto ai box sabato, è pressoché certo, tanto che oggi dovrebbe tornare a lavorare in gruppo a due giorni dall'andata dell'euroderby. Migliora pure Robin Gosens, che addirittura spinge per andare già in panchina mercoledì sera: "potrebbe accadere, per la verità, ma è difficile che poi possa davvero giocare uno spezzone", si legge sul Corriere dello Sport.