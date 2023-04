Speranze molto ridotte per Inzaghi di avere Skriniar e Calhanoglu a Lisbona martedì sera. "Il centrocampista è leggermente più avanti, il centrale slovacco sarà a disposizione per il ritorno di Champions - spiega il Corriere dello Sport -. Contro il Monza, tra sei giorni, è possibile uno spezzone com’era successo nel finale di partita col Porto la sera del 14 marzo. Anche Calhanoglu potrebbe farcela per giocare a San Siro sabato in campionato, ma con il chiaro input di non forzare troppo. Domani rifinitura nel centro sportivo interista in mattinata, quindi la partenza per il Portogallo".