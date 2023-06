Alla fine Marcus Thuram ha scelto l'Inter e detto no alla corte del Milan. Anche il Corriere dello Sport si concentra oggi sul vincente blitz nerazzurro per il francese, che adesso deve solo firmare il suo nuovo contratto. "Ieri dopo una giornata intensa dal punto di vista dei contatti incrociati, è risultato decisivo il sorpasso compiuto dai nerazzurri ai danni dei cugini (a cui sarebbe stata comunicata la decisione di non firmare per i rossoneri), mettendo sul piatto 5,5 milioni all’anno per il giocatore e un contratto quinquennale fino al 2028, inclusi ovviamente i benefici del Decreto Crescita. Così a un solo giorno di distanza dall’ufficialità sul passaggio di Dzeko al Fenerbahce, Inzaghi si ritrova in rosa il nuovo rinforzo offensivo da affiancare a Lautaro, in attesa di capire il destino sulla permanenza di Lukaku e la possibilità di vedere Correa".

In arrivo nella Milano nerazzurra anche Cesar Azpilicueta, sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter. Lo spagnolo vorrebbe liberarsi dal Chelsea e risolvere in anticipo un contratto che andrebbe a scadenza tra un anno. In questo il classe ‘89 "avrebbe strada spianata per dire sì ai nerazzurri - sottolinea il giornale romano -, rimettendosi in gioco a quasi 34 anni. All’Inter lo attende un contratto biennale, in alternativa annuale con opzione per il secondo".