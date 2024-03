Inter flop in Champions: questo il sunto dei commenti ascoltati e letti in questi giorni. Anche il Corriere dello Sport non fa eccezione e va alla caccia delle motivazioni che hanno visto i nerazzurri essere estromessi agli ottavi.

Oltre alle ragioni di campo, il quotidiano romano cita anche possibili ragioni psicologiche. Ad esempio, il fatto di arrivare all'appuntamento da favoriti può aver pesato sulla testa dei giocatori di Inzaghi, non abituati a questo ruolo. Lo scorso anno la cavalcata fino a Istanbul fu contrassegnata proprio dall'essere "sorpresa".

Fattore contro anche l'ambiente creato dal tifo di casa, molto caldo. E anche in campo il clima è stato da battaglia. Ha contribuito anche l’arbitraggio di Marciniak, molto permissivo, a cui l’Inter ha avuto il torto di non adeguarsi, spiega il quotidiano romano. Il discorso che fa il CdS è semplice: in Italia non esistono paragoni credibili all'ambiente vissuto l'altra sera dai nerazzurri, quindi in questi casi emerge una sorta di mancanza di "allenamento" a vivere determinate situazioni.

Insomma: ok lo scudetto, ma dal prossimo anno si vorrà rivedere un'Inter protagonista anche in Europa.