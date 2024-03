Nell'ultima Assemblea di Lega Serie A si è parlato anche del calendario della prossima stagione e della prossima Supercoppa Italiana: si giocherà ancora in Arabia Saudita e sempre ad inizio gennaio, prima delle ultime due giornate di Champions. Lo riferisce il Corriere dello Sport, precisando che il format (finale secca o final four) verrà invece deciso nell’Assemblea del 22 aprile. Le date individuate vanno dal 3 al 7 gennaio, a seconda del numero di partecipanti.

"I recuperi delle giornate saltate, invece, verranno incastrati a febbraio", mese che presenta qualche 'vuoto' utilizzabile per eventuali emergenze.