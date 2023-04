"Solo il fatto che il palcoscenico sia la Champions dovrebbe essere sufficiente per immaginare che stasera in campo si presenterà la vera Inter . Quella sicura, convinta dei propri mezzi, lucida nell’applicare la strategia di gara e anche sufficientemente cattiva per sfruttare le occasioni create. Volendo sintetizzare, quella che ha sbancato il Da Luz, rifilando 2 reti al Benfica e prenotando la semifinale". Se lo augura il Corriere dello Sport, che sottolinea le problematiche dei nerazzurri in Serie A come dimostrato anche dall'ultimo ko col Monza. "E allora non è il caso di essere sicuri di niente - avvisa il quotidiano romano -.

Il doppio confronto con il Benfica è ben indirizzato, ma non è certo già sistemato e archiviato. Servirà, comunque, una prestazione di livello. E, in ogni caso, l’Inter non potrà nemmeno permettersi di correre rischi, non approcciando nel modo giusto la gara. Perché andare sotto presto potrebbe far volare i portoghesi e deprimere i nerazzurri: in un momento del genere, è uno scenario che Lautaro e compagni non possono proprio permettersi".