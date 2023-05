Occhio alla soluzione a sorpresa. Secondo il Corriere dello Sport, il dubbio tra Brozovic e Calhanoglu potrebbe essere sciolto con l’impiego di entrambi nell’undici iniziale. "Le ultime ore, insomma, avrebbero fatto cambiare i piani ad Inzaghi. Mkhitaryan, che sembrava certo di una maglia, anche come conseguenza della panchina iniziale con la Roma, ora è il candidato forte per restare fuori nell’Euroderby - si legge -. Attenzione, non è ancora una certezza, visto che manca la sgambata di questa mattina, ma una forte probabilità". E questa mattina andrà in scena anche il provino decisivo per Gosens: il tedesco pare recuperato e pronto per andare in panchina.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro.