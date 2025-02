Il Corriere dello Sport fai il punto sulle condizioni degli infortunati in casa Inter partendo da Yann Sommer, che ieri si è sottoposto "ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra". Lo staff medico ha deciso di non optare per la terapia conservativa, affidandosi invece all'operazione: i tempi per il rientro in campo parlano di almeno una ventina di giorni. Lo scenario più ottimistico combacia con il match con l’Atalanta del 16 marzo, ma è più probabile che si vada dopo la sosta. Gli altri acciaccati sono invece Marcus Thuram e Carlos Augusto: entrambi anche ieri hanno lavorato a parte e difficilmente saranno convocati.

Per quanto riguarda la formazione dell'Inter che sfiderà il Genoa, invece, anche il quotidiano romano vede Joaquin Correa favorito per affiancare Lautaro Martinez, mentre in mezzo al campo resta vivo il ballottaggio tra Kristjan Asllani e Hakan Calhanoglu. Conferma anche per i tre diffidati Bastoni, Barella e Mkhitaryan.