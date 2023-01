Una Supercoppa "che può cambiare i giudizi e le prospettive future: tra successo e fallimento un confine sottilissimo che sarà delineato a partire da questa finale". Così viene definita la finale odierna sul Corriere dello Sport. "Per Milan e Inter c’è pure da digerire un po’ di delusione. E vincere la Supercoppa aiuterebbe parecchio in questo senso. Vorrebbe dire mettere in bacheca un titolo, il primo assegnato in stagione, e quindi rendere fin da ora la stagione quantomeno non negativa, se non già positiva".