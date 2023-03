Contrariamente alle informazioni in possesso dei colleghi della Gazzetta dello Sport, il Corsport spiega che non trapela grande fiducia relativamente alla convocazione per Porto-Inter di Milan Skriniar che, dopo essersi parzialmente allenato con il gruppo ieri, oggi sosterrà il provino decisivo. Se l'ex Samp non dovesse farcela, sarebbe Matteo Darmian a prendere il suo posto come braccetto di difesa, con Denzel Dumfries davanti a lui per completare il binario destro. In mezzo al campo Henrikh Mkhitaryan parte come favorito in un possibile ballottaggio con Marcelo Brozovic.