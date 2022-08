L'Inter se l'era ripromesso dopo l'ultima, amara, gara dello scorso campionato: bisogna riprendersi lo scudetto. E se tra i nerazzurri ce n'è uno che ha ancora più fame in tal senso è senza dubbio Hakan Calhanoglu, che ha visto svanire il sogno tricolore proprio in favore della sua ex squadra, con i suoi ex compagni che di certo non sono stati teneri (né educati) nei festeggiamenti prendendolo anche di mira con cori e sfottò. Secondo il Corriere dello Sport, per il turco è diventato un fatto personale. "Il centrocampista di Mannheim vuole a tutti i costi cancellare l’idea di aver commesso un errore a sposare i colori nerazzurri, rinunciando a quelli rossoneri, ma anche quelle per cui il suo apporto e ruolo nel Diavolo non fosse così decisivo se, proprio dopo la sua partenza, è arrivato il titolo - si legge -. C’è da dire che la sua prima stagione interista è stata tutt’altro che negativa. Ha avuto una partenza lenta, ma nel momento in cui la squadra ha trovato la sua precisa identità tattica, Calhanoglu è diventato uno dei trascinatori".