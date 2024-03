Marcus Thuram punta ad un finale di stagione col botto tra Inter e Francia. Nel menù del 9 nerazzurro ci sono diversi obiettivi personali e di squadra: lo scudetto, il record personale di gol e magari la maglia da titolare ad Euro 2024.

Come ricorda oggi il Corriere dello Sport, il suo ultimo primato realizzativo è arrivato al Borussia Moenchengladbach: Tikus ha toccato quota 16 reti (13 dei quali in Bundesliga) mentre ora con l'Inter è a 12 in stagione (10 in Serie A). Tenendo conto che mancano ancora 9 giornate, per eguagliare il suo score migliore basterebbero altri quattro gol. "Un finale in crescendo, peraltro, sarebbe un argomento in più da presentare a Deschamps per convincerlo ad affidargli il centro dell’attacco della Francia nella rassegna continentale in Germania", sottolinea il giornale romano.