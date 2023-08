Una telefonata può portare all'accelerazione tra Juventus e Chelsea per lo scambio Vlahovic-Lukaku. Lo assicura il Corriere dello Sport, spiegando che quello in arrivo "sarà un weekend di lavoro sull’asse Torino-Londra, poi a inizio settimana si entrerà nel vivo, le parti si ritroveranno appunto al telefono: da lunedì ogni giorno sarà buono - si legge -. Una call tra le due dirigenze consentirà di fare il punto della situazione e provare a limare una volta per tutte, in modo definitivo, la distanza che ancora permane tra i due club. Distanza non enorme, beninteso, una decina di milioni, riguardo la valutazione che le società fanno dei due bomber.

Si cerca la quadratura del cerchio, insomma, partendo dai piccoli, costanti, progressi giornalieri nel confronto a distanza". Il conguaglio di 30-35 milioni a favore della Juve può portare alla fumata bianca.