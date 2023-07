I nomi di Gianluca Scamacca e Alvaro Morata si incrociano sulle traiettorie di mercato di Inter e Roma. Come riferisce il Corriere dello Sport, l'ex Sassuolo vede sempre più vicino il suo addio al West Ham. "Lui spera per approdare alla Roma, ma non chiude le porte anche ad altri club italiani come l’Inter che monitora sempre Morata.

Pinto sta insistendo nell’offerta di prestito con obbligo di riscatto, il West Ham al momento temporeggia aspettando offerte anche dagli altri club italiani interessati. Se da una parte la Roma ha l’accordo con il ragazzo, dall’altra l’Inter potrebbe trovare l’intesa con la squadra inglese se decidesse di affondare il colpo e portarlo in nerazzurro - si legge -. Più i giorni passano, più Alvaro Morata si sente lontano dalla Roma. Mourinho però non smette di sperare ma soprattutto di mandare segnali social e comunicazioni a Pinto che lo ha raggiunto nel ritiro in Algarve".