"Mark Iuliano non abita più qui. Strappate la sua fotografia e smettete di guardare quel fallo su Ronaldo: emblema del piagnonismo nerazzurro o del potere bianconero, fate voi. Già che ci siete, dimenticate anche la celebre frase di Peppino Prisco: «Se stringo le mani a un milanista, poi me le lavo; se le stringo a uno juventino, poi conto le dita». È roba vintage. Da boomer del calcio. C'era una volta il duello Inter-Juventus che ricordava gli scontri tra Cappuccetto Rosso e il lupo. La fine era nota. È cambiato tutto".

Questo è quello che scrive oggi il Corriere dello Sport, raccontando di uno scambio di ruoli: l'Inter oggi è vista come quella potente, favorita, mentre la Juve è passata dalla parte della vittima. I tifosi juventini sono imbufaliti: "Il tempo passa. Ora sono loro a parlare di scie chimiche pallonare. E, soprattutto, oggi all'universo Juve rode trovarsi dall'altra parte della barricata il miglior dirigente, per distacco, del calcio italiano. Quel Beppe Marotta da Varese che li salutò proprio quando loro pensavano che il meglio dovesse ancora arrivare. E invece era semplicemente l'inizio della fine. L'acquisto di Cristiano Ronaldo e la nascita dell'epoca Agnelli-Paratici-Nedved. La Serie A la chiamano Marotta League", si legge ancora sul quotidiano romano, che parla ancora di "gomitata" in relazione al contatto ravvicinato Bastoni-Duda.

Secondo il Corriere dello Sport, a innervosire gli juventini è soprattutto la consapevolezza di avere come nemico uno come Marotta, bravissimo dirigente, in grado di costruire squadre fortissime. Le polemiche arbitrali sono solo un pretesto per sprigionare l'insofferenza. Ma dall'altra parte c'è Allegri, che non perde occasione di ricordare a tutti che la Juve è solo un'outsider e che i grandi favoriti sono gli altri. Fa parte del gioco. Ma giova ricordare al quotidiano romano che quelle degli interisti pre-Calciopoli non erano esattamente "scie chimiche pallonare". A confermarlo ci sono oltre trenta sentenza di tribunale.