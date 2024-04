E' in programma oggi a Dusseldorf il workshop organizzato dall'Uefa con protagonisti i commissari tecnici delle nazionali presenti alla fase finale dell'Europeo 2024. Come spiega oggi il Corriere dello Sport, gli allenatori chiederanno di alzare da 23 a 26 il numero di convocati, come accaduto all'Europeo 2021 e ai Mondiali in Qatar.

Una scelta necessaria secondo i ct, per preservare i giocatori contro calendari sempre più impegnativi. Nagelsmann ha sollevato per primo la questione, si sono poi accodati Koeman, Southgate e Spalletti. Contrari, al momento, Deschamps e Sylvinho.