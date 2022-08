Simone Inzaghi studia un'Inter... intercambiabile. Secondo il Corriere dello Sport , il tecnico nerazzurro sta lavorando anche di fantasia nel suo laboratorio di Appiano, testando i vari elementi polivalenti che ha a disposizione anche in zone differenti rispetto a quelle consuete. Un modo per approntare piani tattici alternativi in caso di necessità.

In difesa, per esempio, nel precampionato si è visto spesso D'Ambrosio ricoprire il ruolo di difensore centrale e non solo di braccetto, mentre come braccetto è stato spesso utilizzato Darmian, che sulla carta sarebbe uno degli esterni di metà campo. A oggi, poi, l'alternativa principale a De Vrij resta Skriniar, visto che non è ancora arrivato un sostituto di Ranocchia.

Opzioni varie anche in mezzo, con Asllani e Mkhitaryan pronti a dare un contributo superiore di quello fornito lo scorso anno dalla panchina. L'armeno, peraltro, potrebbe risultare utile anche come seconda punta in caso di emergenza.