Il Corsport continua ad accostare con forza Morata alla Roma, ma occhio ai costi dell'operazione: giallorossi poco convinti e allora torna la pista Scamacca. "Da una parte José Mourinho che è in pressing per portare Morata a Trigoria, dall’altra Tiago Pinto è alla ricerca di soluzioni low cost e spera nel prestito di Scamacca dal West Ham", si legge sul quotidiano romano. Insomma, due anime nella stessa società che spingono per soluzioni differenti. "Se da una parte Mourinho ha già bloccato il tempo dell’orologio della partita, e mette fretta per la mossa dell’avversario, il gm portoghese invece sta ancora studiando la sua strategia. Il West Ham non si è ammorbidito sulla richiesta di prestito ed è in attesa di una nuova proposta", si legge.

Sia Morata che Scamacca sono profili accostati anche all'Inter.