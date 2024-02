Sarà il ruolo di Angeliño una delle chiavi tattiche giallorosse nel Roma-Inter di questa sera, secondo il Corriere dello Sport. Il terzino sarà prezioso in entrambe le fasi: con i cross in quella offensiva, con i ripiegamenti in quella difensiva. Uno dei compiti dello spagnolo nella gara di oggi pomeriggio sarà quello di sostenere maggiormente proprio la fase difensiva, stingendosi per supportare anche la coppia di difensori centrali composta da Mancini e Llorente.