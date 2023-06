Come spiega bene il Corriere dello Sport, l'attacco in questo momento è il reparto più precario per l’Inter considerando la situazione di Lukaku e l'addio prossimo di Dzeko e Correa. L'unico certo di restare è quindi Lautaro.

Ad ogni modo, per quanto riguarda il belga, resta grande ottimismo sulle chance di permanenza: la sua volontà è chiara e sarà determinante nella trattativa tra i club. "I Blues, ovviamente, vorrebbero venderlo, ma davanti ad un muro impossibile da buttare giù, allora potrebbero accettare un nuovo trasferimento temporaneo. Dovesse saltare il banco, invece, l’Inter si ritroverebbe ad inseguire un nuovo titolare, con tutte le difficoltà del caso", spiega il quotidiano romano.

Poi resterebbero comunque due caselle da riempire. Con chi? "Guardando all’estero, ci sono un paio di profili che hanno il contratto scaduto che si sarebbero fatti avanti. Si tratta di Zaha, ultima stagione al Crystal Palace, e di Dembelè, in uscita dal Lione. Tuttavia, il più apprezzato sarebbe Balogun, con l'inconventiente di... costare e pure parecchio". Si parla di 40 milioni di euro. Occhio anche a Openda del Lens.