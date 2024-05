Anche il Corriere dello Sport concorda: palla a Lautaro. Per quanto riguarda il rinnovo, sarà l'argentino a decidere se fare un passo verso l'Inter oppure continuare a chiedere 12 milioni a stagione. Due le strade: accordo o rottura. Nel secondo caso, il club chiederebbe all'argentino di portare offerte congrue per lasciarlo andare.

Questo, in sintesi, quanto emerso ieri dall'incontro tra la dirigenza nerazzurra e Camaño, agente dell'attaccante. Era un appuntamento atteso e dovuto, visto che negli ultimi giorni la tensione aveva raggiunto livelli non previsti - spiega il quotidiano romano -. Colpa, in particolare, delle dichiarazioni del procuratore, ben poco gradite dall’Inter che, al contrario, avrebbe preferito il silenzio. E invece la dirigenza nerazzurra è rimasta sorpresa, perfino sconcertata, dalla portata delle nuove richieste.

Ad ogni modo, impossibile pensare si possa arrivare a 12 milioni netti l'anno. Il massimo per l'Inter è toccare i 10 con i premi. Presto ci sarà un nuovo incontro tra le parti, ma è evidente che siamo ormai al dentro o fuori.