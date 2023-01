Il futuro di Ionut Radu potrebbe essere in Italia o in Francia. Questo quanto risulta al Corriere dello Sport, che tra le pagine della sua edizione odierna si concentra anche sul capitolo portiere. "Riflettori puntati su Ionut Radu (25), ora alla Cremonese ma di proprietà dell’Inter, richiesto già in B e in Francia", si legge sul quotidiano.