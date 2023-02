La vittoria con il Porto ha portato all'Inter anche ad un importante balzo in avanti nel ranking Uefa . Il Biscione ha guadagnato tre posizioni, salendo al 12° posto in compagnia di Roma e Atletico Madrid. Andando avanti in Europa, però, la squadra nerazzurra "potrà migliorare ulteriormente la sua classifica, aumentando quindi le possibilità di essere inserita nella seconda fascia quando verranno sorteggiati i gironi della prossima Champions - ricorda il Corriere dello Sport - .

In questo modo, infatti, ridurrebbe sensibilmente il pericolo di finire in un gruppo di ferro come quello di quest’anno, con Bayern e Barcellona. La prima condizione, però, è di arrivare tra le prime 4 in campionato...", conclude il giornale romano.