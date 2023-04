Brozovic titolare anche secondo il Corriere dello Sport : il croato sarà confermato in mezzo alla mediana tra Mkhitaryan e Barella. " Calhanoglu , infatti, ha manifestato qualche perplessità davanti alla prospettiva di partire dall’inizio. Inzaghi ritiene il turco fondamentale e vorrebbe lanciarlo subito, ma se il diretto interessato continuerà a non essere convinto, allora lo farà accomodare in panchina per impiegarlo nella ripresa - si legge -.

In tal caso, giocherebbero gli stessi 11 titolari dell’andata, visto che, in attacco, Dzeko resta favorito su Big Rom. De Vrij è rimasto in ritiro, dopo aver lavorato solo in parte in gruppo, e oggi farà un provino per andare in panchina".