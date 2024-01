Pavard si era dovuto fermare proprio nel momento migliore, quando si stava prendendo l'Inter dopo un fisiologico periodo di apprendistato. Era il 4 novembre, match contro l'Atalanta: rotula ko e stop lungo. Ma - come sottolinea oggi il Corsport - l'ex Bayern non si è demoralizzato e il ritorno in campo ha confermato la sua totale dedizione alla causa, calato perfettamente nel calcio italiano e, in particolare, di Inzaghi. Decisivo in Supercoppa con l'assist a Lautaro. Perfetto per la difesa a tre nerazzurra, in cui garantisce esperienza e qualità.

Da evidenziare l'attitudine offensiva del francese, sempre pronto a proporsi quando ne ha l'opportunità. Una sorta di "Bastoni destro", proprio come vuole Inzaghi. Secondo il quotidiano romano, sarà senza dubbio un valore aggiunto anche in Champions.