Inzaghi tira da un lato, Tuchel tira dall'altro: in mezzo c'è la giacca di Benjamin Pavard, promesso sposo dell'Inter ma ancora un giocatore del Bayern. Ai bavaresi serve il sostituto che non è ancora stato individuato. "Un vero allarme ancora non è suonato negli uffici di viale Liberazione. Tuttavia, con il trascorrere dei giorni, e senza un effettivo segnale per lo sbraco di Pavard a Milano, in casa Inter sta quantomeno cominciando a montare la preoccupazione - scrive il Corsport -. Prova ne sia che sono già cominciati i ragionamenti su un eventuale piano B, che, in questo momento, ha il nome di Schuurs del Torino.

Marotta e Ausilio, comunque, non hanno intenzione di muoversi fino al weekend. È chiaro, però, che qualora nemmeno lunedì prossimo non dovessero esserci schiarite, allora agiranno. Anche perché sarà il 28 di agosto e sarebbe rischioso temporeggiare ancora, con il mercato che chiuderà l’1 settembre". La speranza dell'Inter è che oggi possa arrivare la svolta tanto attesa.