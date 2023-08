Subito molto buono l'impatto di Gaetano Oristanio al Cagliari, come confermato anche all'esordio in campionato a Torino. E lunedì c'è già l'incrocio con la 'sua' Inter. "Una vetrina, una chance per dimostrare tutto il suo valore in una doppia chiave ricca di sfumature. Perché si troveranno l’una contro l’altra le due squadre che, pur in una carriera ancora agli inizi, gli hanno permesso di muovere i primi passi - sottolinea il Corriere dello Sport -.

Da una parte l’Inter che significa il passato e forse anche il futuro. Dall’altra il Cagliari con la maglia del quale ha esordito nella massima serie lunedì a Torino. E ora tutto il resto sarà il fantasista di Vallo della Lucania a doverlo scrivere".