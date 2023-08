Dopo Roberto Mancini, un altro ex interista potrebbe non fare più parte del progetto della Nazionale. "Tutto lascia pensare - si legge sul Corriere dello Sport - possa uscire di scena Lele Oriali, ex diesse dell’Inter, campione del mondo 1982, vicino da sempre a Mancini ma anche personaggio di calibro della storia azzurra: ha un contratto con via Allegri slegato dal ct, può mettere a disposizione la propria esperienza o separarsi da Coverciano".