Quale sarà la formazione dell'Inter per la sfida contro il Torino? Il Corriere dello Sport non esclude un turno di riposo per Skriniar, mentre viaggiano verso il ritorno Handanovic, De Vrij, Darmian e Barella, con Dzeko e Lautaro in attacco. "Il bosniaco e l'argentino sono stati provati anche ieri nella rifinitura e, complice il clamoroso errore di Correa nel finale contro il Bayern, difficilmente non saranno titolari oggi. Detto del ritorno nell'undici iniziale di Barella, ieri Inzaghi ha provato nel terzetto difensivo D'Ambrosio (che ha festeggiato il compleanno), De Vrij e Bastoni, con Skriniar tra le riserve. Un modo per far tirare il fiato allo slovacco che aveva preso una botta in Champions? La decisione sarà presa stamani, come sempre più spesso succede a Inzaghi che intanto ha scelto di rilanciare De Vrij", si legge.