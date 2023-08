Romelu Lukaku sta ancora aspettando la Juventus. Niente Arabia e niente Tottenham, secondo il Corriere dello Sport.

"Se sarà così fino al termine dell’estate potrà dirlo solo il tempo, ma intanto la notizia di oggi è che l’attaccante belga continua a credere e a sperare che vada in porto l’accordo tra Chelsea e Juventus per permettergli di indossare la maglia bianconera. In questi giorni è previsto un nuovo contatto tra i dirigenti inglesi e quelli della Juventus: i bianconeri chiedono 30-35 milioni cash per Vlahovic, oltre naturalmente a Lukaku, ma il Chelsea a certe cifre non è ancora arrivato".