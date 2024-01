Il Napoli si prepara alla finale di Supercoppa contro l'Inter con due rinforzi in più. Ieri Mazzarri ha accolto Traoré, mentre o oggi dovrebbe essere il turno di Ngonge, "che invece potrebbe servire immediatamente nella finale di lunedì sera, perché sta bene ed è in grado di offrire un contributo". Lo scrive il Corriere dello Sport, proiettandosi alla finalissima di lunedì sera a Riyadh, dove Gollini, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Lobotka e Simeone saranno costretti a fare gli straordinari, così come Politano e Kvara.