Non solo Aouar. La Roma va all'assalto anche di Evan N’Dicka , difensore centrale dell’Eintracht Francoforte, che ha rifiutato definitivamente il rinnovo con il club tedesco. N'Dicka, accostato sovente anche all'Inter, è in scadenza e può andare dove vuole, sapendo di poter scegliere nel mucchio dorato delle pretendenti.

"La Roma in effetti non è l’unica squadra in corsa. C’è anzi una bella concorrenza, a partire dal Barcellona per finire a un paio di società inglesi, a tenere aperta la questione - spiega il Corriere dello Sport -. Ma Tiago Pinto ha già incontrato almeno due volte il procuratore e anche un intermediario italiano che sta sondando i club di Serie A per valutare le proposte".