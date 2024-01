Domenica compirà 35 anni e allora Henrikh Mkhitaryan vuole regalarsi la finale di Supercoppa per poi puntare l'ennesimo trofeo della sua enorme carriera. Come sottolinea il Corsport, l'armeno sta vivendo in nerazzurro una seconda giovinezza ed è uno dei pilastri della squadra di Inzaghi.

Rispetto al Monza - secondo il quotidiano romano - torna Acerbi al centro della difesa, mentre a destra ci sono due ballottaggi: Pavard-Bisseck e Darmian-Dumfries.