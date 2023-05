Nessuna fretta, ma l'obiettivo è concreto: esserci a Istanbul. Mkhitaryan al momento è ai box, ma c'è grande ottimismo in vista della finale con il City. "L’armeno al momento è sul podio dei più presenti quest’anno, con l’Inter: 48 gettoni assieme a Dzeko, irraggiungibile Lautaro Martinez che con 52 partite giocate è l’unico a non aver mai saltato un appuntamento sul campo", sottolinea il Corriere dello Sport. La rincorsa verso la Turchia è già partita: il numero 22 nerazzurro non vuole mancare.