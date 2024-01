Il Corriere dello Sport riporta alla luce la citazione "Ne resterà soltanto uno" della fortunata pellicola 'Highlander'. Il motivo? Dei tre centrocampisti titolari, a Firenze ci sarà solo Mkhitaryan, considerando le squalifiche di Barella e Calhanoglu. Inzaghi, all'armeno, proprio non vuole rinunciare. Era così anche un anno fa, quando l'ex Roma era arrivato come riserva ma poi ben presto si era imposto come titolare intoccabile.

L'armeno è decisivo tanto in fase di costruzione quanto in quella di ripiegamento grazie alla sua intelligenza tattica. L'anno scorso fu decisivo proprio a Firenze nella carambola finale che consegnò ai nerazzurri il gol del 4-3. Ora starà a luiguidare il reparto con Asllani e Frattesi.