Sergej Milinkovic-Savic nel mirino dell'Inter. Il serbo stavolta potrebbe davvero dire addio alla Lazio e i nerazzurri sembrano in prima fila, con Inzaghi suo sponsor principale a Milano. "In viale Liberazione sarebbero ben lieti di accontentarlo, tenuto conto che, con il contratto in scadenza nel 2024, il serbo rappresenta una ghiotta occasione - conferma il Corriere dello Sport -.

Come già sottolineato, però, prima di farsi avanti, l’Inter ha la necessità di mettere assieme un tesoretto (CLICCA PER LEGGERE LA NOSTRA ESCLUSIVA). E, considerato che Milinkovic-Savic, nel caso, andrebbe a inserirsi in mediana, a fargli posto dovrebbe essere Brozovic, il cui addio sembrava certo la scorsa primavera, prima di riprendersi per un ottimo finale di stagione. Peraltro, la stessa Lazio apprezzerebbe parecchio se nella partita entrasse anche il club nerazzurro, aumentando le possibilità che attorno al centrocampista si alimenti un’asta".