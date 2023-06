"Fosse per lui, non avrebbe alcun dubbio: Gianluca Scamacca ha scelto la Roma". Il Corriere dello Sport ne è convinto: l'attaccante del West Ham, accostato con forza anche all'Inter, vorrebbe tornare in Italia, ma in giallorosso. "Da anni spera di tornare a casa e di un futuro in comune ha spesso fantasticato con il compagno del barrio, Davide Frattesi, che è cresciuto con lui nel quartiere di Fidene. I due, che hanno giocato insieme nel Sassuolo e sono entrambi nati nel 1999, hanno spesso immaginato di rientrare a Trigoria come calciatori affermati, dopo averla lasciata giovanissimi più o meno controvoglia. Ma ancora i tempi non sono maturi".

"L'ipotesi del prestito a una squadra italiana è concreta. Solo se gioca con continuità Gianluca può recuperare la valutazione di 36 milioni più 6 di bonus che aveva prodotto l’estate scorsa il trasferimento in Inghilterra - spiega il Corsport -. Si sono informati anche Milan e Inter. Ma la Roma, in questo momento, è in vantaggio perché ha il sì del giocatore che conta di tornare subito in Serie A".