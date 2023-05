I cinque gol messi a segno in sei sfide giocate contro il Milan non basteranno: Romelu Lukaku, a meno di sorprese dell'ultimo momento, comincerà il primo euroderby dalla panchina, visto che Simone Inzaghi ha studiato accuratamente il gioco delle coppie d'attacco tra campionato e Champions. A confortare i piani del tecnico nerazzurro, si legge sul Corriere dello Sport, ci sono almeno un paio di precedenti: con Dzeko-Lautaro, i nerazzurri hanno vinto le ultime due stracittadine, a Riyad in Supercoppa e il ritorno in campionato, rispettivamente 3-0 e 1-0.

Attenzione, però, perché Big Rom non starà seduto a guardare per tutta la sfida ma proverà a incidere a gara in corso come gli è già successo in Europa in questa stagione: il belga, infatti, ha firmato l’unico gol del confronto con il Porto, negli ottavi, proprio nel finale del match di andata a San Siro, oltre ad avere trasformato il rigore della sicurezza contro il Benfica, a Lisbona. " Contro il Milan, al di là di tutto, Lukaku servirà eccome. Il resto si vedrà. A cominciare da un’eventuale e clamorosa finale di Champions. Fino ad arrivare a una conferma in nerazzurro, la prossima stagione, che, al momento, appare più lontana che vicina", si legge.