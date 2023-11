Il Corriere dello Sport si smarca dal pensiero comune che in queste ore sta accompagnando i rinnovi di Marotta (ufficiale), Ausilio e Baccin (a breve), definendo "curioso" il fatto che Zhang abbia voluto anticipare le firme dei suoi dirigenti considerando il punto interrogativo sul futuro del club per via della scadenza del prestito di Oaktree. Suning, com'è noto, dovrà restituire 275 milioni più interessi: parliamo di oltre 350 milioni per il fondo americano.

Zhang vorrebbe rifinanziare il prestito con un soggetto diverso, ma i tassi elevati restano un nodo non semplice da sciogliere. L'alternativa è quella di cedere l'Inter, ma gli acquirenti sono finora stati frenati dall'alta valutazione (1,3 milioardi di euro).