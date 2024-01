Fabio Maresca sarà designato come arbitro di Inter-Juventus. Anche il Corsport oggi anticipa la scelta di Rocchi per il super match di domenica sera. Assieme a lui ci saranno gli assistenti Ciro Carbone e Alessandro Giallatini, che andranno a comporre la squadra arbitrale che rappresenterà l'Italia agli Europei di Germania assieme a Orsato. Daniele Doveri quarto ufficiale e la coppia Irrati-Mazzoleni al VAR. L'AIA manda i migliori sulla carta per non correre alcun rischio.