Come noto, l’Inter farà ricorso per cancellare la squalifica di Romelu Lukaku, espulso per somma di ammonizioni nel finale infuocato di Juve-Inter di Coppa Italia. Una decisione che ha due scopi: il primo, ovviamente, è tecnico (riavere il giocatore a disposizione per il ritorno), il secondo è 'politico' perché il club ci vede un’opportunità per i vertici del calcio italiano di dare un chiaro segnale nella lotta contro il razzismo.

"A maggior ragione dopo la sospensione ottenuta dalla Juve verso il provvedimento di chiusura della curva, nonostante dal referto arbitrale emerga come il giocatore sia stato insultato in almeno tre momenti diversi del match, con l’apice raggiunto una volta trasformato il rigore ed esultato a pochi metri dai tifosi di casa", si legge sul Corriere dello Sport. Dove si cita il precedente che ha fatto giurisprudenza: tra argomentazioni ci sarà il precedente legato all’annullamento della squalifica di Sulley Muntari, che in un Cagliari-Pescara venne espulso per doppia ammonizione, la prima per proteste e la seconda per aver lasciato il campo a seguito degli ululati razzisti.