L'Al-Hilal si è visto sbattere un'altra volta la porta sul muso: ieri Romelu Lukaku ha detto ancora no all'offerta (al rialzo: 30 milioni l'anno) degli arabi e confermato di volere solo l'Inter. Peccato per il Chelsea, che vede sfumare i 60 milioni messi sul tavolo dagli arabi per il belga. E allora si rischia il muro contro muro.

"Big Rom, però, come già sottolineato, non intende cedere. Come già emerso nei giorni scorsi, è pronto a prendere in mano la situazione in prima persona, come aveva fatto anche lo scorso anno, rivolgendosi direttamente a Boehly, patron del Chelsea - spiega il Corriere dello Sport -. Peraltro, il gigante di Bruxelles è abituato ad ottenere ciò che vuole. Anche nell’estate 2019 voleva solo l’Inter e, alla fine, puntando sulla tattica del logoramento, aveva strappato il via libera dal Manchester United. Oggi, però, sembra tutto più complicato. E la sensazione è che i tempi possano dilatarsi, nonostante la speranza di Lukaku di conquistarsi la “libertà” prima dell’inizio della preparazione agli ordini di Inzaghi". L'Inter resta ottimista, ma per ora è costretta a fare da spettatrice. E sullo sfondo ci sono sempre Balogun e Thuram.