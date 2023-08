Il Corriere dello Sport torna sulla situazione di Romelu Lukaku. Secondo il quotidiano, nella testa di Lukaku resta in piedi solo la parola data alla Juventus a fine giugno. "Giuntoli e Allegri vorrebbero Big Rom ma per ora aspettano che il Chelsea possa tornare a chiedere in cambio Vlahovic alzando il conguaglio di almeno una decina di milioni, da 20 a 30", è quanto si legge.

Nel frattempo si è ulteriormente raffreddata la pista Al-Hilal, visto che nel frattempo gli arabi hanno preso Mitrovic dal Fulham. E Pochettino, tecnico del Chelsea, è stato netto: "Non è cambiato nulla e io non posso sprecare energie su questa situazione. Per altro la scelta di separarsi è stata condivisa dal club e dal giocatore prima del mio arrivo e io ne ero al corrente. Ora non posso farci nulla, eventuali novità saranno comunicate".